The Fantastic Four: First Steps apre a $ 218 milioni a livello globale, Superman supera $ 500 milioni

Sta tornando l'era dei film di supereroi? Beh, per lo meno sembra che il botteghino stia trattando gentilmente siaThe Fantastic Four: First Steps che Superman. Mentre i Fantastici Quattro fanno i loro primi passi nei cinema, i fan hanno trattato l'ultimo film del MCU a braccia aperte e nuove prospettive.

E così, il film ha guadagnato 218 milioni di dollari al botteghino (tramite BoxOfficeMojo) con un budget di produzione di 200 milioni di dollari. Questo non è certamente un brutto inizio, e anche se potrebbe non vedere la prima famiglia della Marvel recuperare il suo budget in un fine settimana, è probabile che aumenti in modo significativo con il passare dei fine settimana.

L'altro grande film di supereroi in uscita in questo momento ne è la prova. Dopo aver aperto con oltre 220 milioni di dollari al botteghino, ora ha superato i 500 milioni di dollari, colpendo i presunti obiettivi interni della Warner Bros.

Altrove al botteghino, Jurassic World: Rebirth continua a fare banca a livello internazionale, con un totale globale di 718 milioni di dollari, mentre anche la F1 ha superato i 500 milioni di dollari. Il dominio di Lilo & Stitch potrebbe aver fatto danni irreparabili ad altri film per bambini quest'anno, dato che il nuovo film dei Puffi ha incassato solo 69 milioni di dollari al botteghino.