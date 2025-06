The Fantastic Four: First Steps è stato ispirato da Spider-Man di Sam Raimi

HQ

The Fantastic Four: First Steps Manca poco più di un mese e l'hype per la prima famiglia della Marvel ad arrivare nel MCU è in costante crescita da quando abbiamo visto il primo annuncio del cast del film.

Sembra che la Marvel stia cogliendo l'occasione per ripristinare la vecchia sensazione del MCU con The Fantastic Four: First Steps, e abbia preso ispirazione da alcuni altri grandi pezzi di cinema per ottenerlo. 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick viene in mente al regista Matt Shakman e al produttore Tim Lewis quando parlano con Collider.

Un altro produttore, Grant Curtis, ha anche sottolineato come i film di Spider-Man di Sam Raimi abbiano contribuito a costruire First Steps. "Una delle bellezze di questo e che vedo in Matt Shakman è che Sam tornava sempre al materiale originale e diceva: 'C'è un motivo per cui Peter Parker e Spider-Man sono stati così popolari per così tanto tempo'... Matt la guardava sempre allo stesso modo. C'è un motivo per cui questa IP è popolare da 60 anni. Abbracciamolo. Non fuggiamo da esso. Sfidiamo i nostri sceneggiatori a raccontare la storia più bella di Galactus", ha detto.

The Fantastic Four: First Steps sembrerà unico per un film del MCU, tuttavia, in quanto, mentre sarà legato al resto del franchise, il film si svolge negli anni '60, il che significa che è abbastanza bloccato nella propria linea temporale, senza i vincoli di altre storie Marvel. Dovremo vedere se un viaggio nel passato può offrire un nuovo inizio per l'MCU.

The Fantastic Four: First Steps esce il 25 luglio.