The Fantastic Four: First Steps perde il primo posto su Disney+ dopo una settimana
Due film sono riusciti a tenere The Fantastic Four: First Steps lontano dal primo posto al botteghino e in streaming? Abbastanza inquietante...
Quando The Fantastic Four: First Steps è uscito nei cinema, sembrava essere stato in gran parte oscurato dal debutto del DCU e di Superman. Ora, il film Marvel è arrivato a Disney+, e ancora una volta un altro film sta portando atto la scena.
Secondo FlixPatrol (tramite GamesRadar), The Fantastic Four: First Steps è disponibile su Disney+ solo da una settimana, ma già gli spettatori stanno passando a un nuovo film. Nello specifico, il venerdì più strano. Il sequel del cult del 2003, con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, sta dominando il servizio di streaming in questo momento, salendo in cima al primo posto dal suo lancio il 12 novembre.
Come First Steps, Freaker Friday ha avuto una proiezione cinematografica prima del lancio in streaming, ma non ha incassato quanto il successo Marvel, forse suggerendo che le persone fossero più disposte ad aspettare per vedere il sequel su uno schermo più piccolo. In ogni caso, Marvel sembra non riuscire nemmeno a mantenere un posto di vertice sul servizio di streaming Disney, dimostrando che forse i problemi continuano per questo un tempo grande franchise.