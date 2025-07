The Fantastic Four: First Steps sarà uno dei film MCU più brevi di sempre

HQ

Una buona notizia se, come il sottoscritto, siete stanchi di tutti i film inutilmente lunghi che Hollywood ha sfornato negli ultimi anni. Fantastic Four: First Steps è ufficialmente confermato come una delle produzioni MCU più brevi fino ad oggi, con una durata di poco meno di 116 minuti.

Una vera boccata d'aria fresca, che si spera porti a un'esperienza più ritmata, più serrata e più piacevole che rispetti davvero il tuo tempo. In un'intervista a Variety, il regista del film Matt Shakman lo ha spiegato così:

"C'erano un sacco di cose che alla fine finivano per colpire il pavimento della sala di montaggio. Quando stavamo costruendo un mondo retro-futuro degli anni '60, introducendo tutti questi cattivi, introducendo questi quattro personaggi principali come gruppo, così come individualmente, introducendo l'idea di un bambino – c'erano molte cose da bilanciare in questo film e alcune cose dovevano andare alla fine in termini di modellare il film per la sua versione finale".

In breve, Shakman ha deliberatamente optato per uno stile di narrazione più moderno, eliminando il più possibile il peso morto. Questo probabilmente renderà felici anche i proprietari dei cinema, dal momento che in teoria possono spremere più proiezioni al giorno. Quindi, se hai intenzione di dare un'occhiata a First Steps, potresti essere pronto per un viaggio frenetico e, onestamente, non suona affatto male, vero?

Sei entusiasta per il nuovo reboot dei Fantastici Quattro?