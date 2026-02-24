The Finals gli esports sono in pausa da Embark a causa di "preoccupazioni" riguardo al comportamento dei giocatori

HQ

Lo sviluppatore Embark Studios, noto per The Finals e più recentemente per ARC Raiders, ha rivelato di aver sospeso i suoi sforzi competitivi ed esports per il primo gioco a causa delle "preoccupazioni sollevate riguardo al comportamento tra giocatori attivi nei nostri esports", come spiegato in un post su Discord.

Tutto ciò sembra derivare dai recenti piani proposti per gli esports per la stagione a venire, alcuni dei quali hanno suscitato critiche tra chi è attivo nel settore. Embark spiega di aver "visto e ascoltato" queste discussioni e di aver svolto una "consulenza legale esterna" sulla questione, pur essendo "sicuro" che le sue decisioni siano "appropriate e rientrano nell'ambito delle nostre responsabilità come editore e organizzatore."

Non è chiaro cosa ci aspetta per The Finals esports, ma Embark afferma anche che questa pausa sembra la migliore opzione per la "salute a lungo termine del nostro gioco" e che, in relazione al modello di stagione competitiva proposto, "è nostro compito assicurarci che rispetti gli standard che fissamo."

Non è stata data data la revoca della pausa, ma presumibilmente dà allo sviluppatore "spazio per valutare e rivedere il sistema nella sua interezza, e determinare la via migliore da seguire."