The Finals rimarrà giocabile su Steam Deck nonostante l'aggiornamento anti-cheat pianificato

HQ

Recentemente, lo sviluppatore Embark Studios ha annunciato che avrebbe affrontato la comunità di imbroglioni che ha afflitto The Finals aggiornando la sua sicurezza introducendo un nuovo software che si concentra direttamente sulla comunità di imbroglioni basata su kernel-driver. Per molti giocatori, questa è stata una vittoria, ma ha portato una manciata di altri ad essere un po' preoccupati poiché il software è un incubo per gli utenti di Linux da aggirare poiché spesso non è supportato sulla piattaforma. Tuttavia, per fortuna Embark non rinuncerà al supporto per la piattaforma e i suoi giocatori che utilizzano quel sistema.

Parlando con la sua comunità che usa SteamOS, Proton, Wine e persino Steam Deck, Embark afferma in un messaggio Discord catturato da un utente di Reddit che "non ci sono piani per abbandonare il supporto" e che "nonostante non supportiamo ufficialmente la piattaforma, faremo del nostro meglio per mantenere la tua capacità di giocare!"

Per quanto riguarda il motivo per cui lo sviluppatore sta seguendo questa strada che mette a rischio una manciata della sua community, Embark spiegato originariamente in un post sul blog di Steam:

"Come accennato nelle note della patch 7.0, molti cheat in questi giorni utilizzano un kernel-driver per leggere e scrivere la memoria per ottenere un vantaggio sleale. Ciò significa che vengono eseguiti in modalità privilegiata nel sistema operativo Windows, rendendo improbabile e in alcuni casi impossibile il rilevamento tramite Anti-Cheat nel client di gioco. La soluzione tecnica per combattere questo problema è l'Anti-Cheat del driver del kernel. Crediamo che questo sia, e sarà, un requisito per ogni gioco multiplayer competitivo nel prossimo futuro".

Questo non è tutto ciò che Embark ha pianificato, poiché lo sviluppatore aggiunge anche: "Stiamo anche utilizzando l'apprendimento automatico per analizzare il comportamento dei giocatori, e lo stiamo facendo dal lancio di The Finals. L'apprendimento automatico fornisce informazioni preziose, soprattutto quando si rilevano cheat come l'utilizzo di aimbot".

Conclude con: "I creatori di cheat sfruttano tutti: giocatori, sviluppatori e la comunità stessa. Ci impegniamo a proteggere il fair play e ad adattarci alle nuove minacce".