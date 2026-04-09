The First Berserker: Khazan sviluppatore è stato in gran parte sciolto

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Esattamente un anno fa, The First Berserker: Khazan è stato rilasciato. C'era un certo clamore intorno al gioco coreano d'azione-avventura prima della sua uscita, ma le recensioni contrastanti ne hanno impedito di diventare un successo. E ora Yonhap News riporta che questo sta avendo delle conseguenze.

Una grande parte del team dello sviluppatore Neople, che finora contava circa 100 persone, è stata ora riassegnata a un gruppo di risorse chiamato Team R. Neople continuerà a esistere come studio, ma questo è probabilmente la fine della strada per il supporto futuro per The First Berserker: Khazan.

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