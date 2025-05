The Four Seasons

HQ

Questo mi è sembrato davvero qualcosa di speciale all'inizio. Perché mi sentivo così? Adoro Tina Fey. Considero 30 Rock una delle sitcom più sottovalutate nella storia della TV e ho riso di più in una singola stagione di quanto non abbia fatto in nove stagioni di Seinfeld. Molto di più, in effetti. Oltre a questo, mi è sempre piaciuto Steve Carell. Che sia più serio come in Beautiful Boy o più ampolloso come in Anchorman, è sempre buono nel mio libro. C'è anche Will Forte. Un'altra delle mie commedie preferite e brillante in moltiSaturday Night Live sketch come lo è nel ruolo diMacGruber nel film assolutamente isterico. Il fatto che questi tre comici stiano ora interpretando i ruoli principali in un remake dell'accogliente commedia romantica del creatore di M*A*S*H Alan Alda del 1981, significava che avevo aspettative piuttosto alte in anticipo.

Non avrei dovuto.

La storia è la stessa dell'originale di 45 anni fa. Tre coppie di amici si riuniscono in campagna per festeggiare insieme una settimana di vacanza e in mezzo a tutto il trambusto - si parla dei problemi di parcheggio di New York, del caffè del barista e degli investimenti azionari - uno di loro (Nick, interpretato da Carell) dice loro che intende chiedere il divorzio, sciogliendo così la banda originale che è stata in vacanza insieme, tutti e sei, per decenni. Mentre alcuni degli amici stanno cercando di convincere Nick a ripensarci, gli altri stanno solo cercando di resistere alla tempesta di merda che si scatenerà una volta che la notizia sarà condivisa con la moglie di Nick, Anne. Prima che gli amici se ne accorgano, Nick si è separato e saltiamo rapidamente all'estate successiva, quando vanno in vacanza ai Caraibi insieme (tutti e sei) con Anne sostituita da una donna di 30 anni più giovane, che ovviamente non si adatta affatto alla vecchia comunità/dinamica.

Ti sembra divertente? Non proprio, giusto? Sulla carta suona come ogni commedia di Jennifer Aniston mai realizzata e uno spettacolo/film che tutti abbiamo già visto 1.200 volte, ma avrebbe potuto essere esilarante e solo un po' speciale se la sceneggiatura di Fey fosse stata alla pari con 30 Rock. Sfortunatamente, l'esilarante Fey sembra aver sofferto di una sorta di significativa crisi di età, che ha portato l'intera sceneggiatura su cui si basa The Four Seasons a sembrare una lunga, sentimentale, priva di umorismo, palpabilmente imbarazzante sessione di singhiozzi piena di così tanto sentimentalismo e situazioni che sono così disastrosamente prive di umorismo da sembrare quasi bizzarro.

Fey non è divertente per un solo secondo in questa serie. Si presenta come nevrotica e fastidiosamente priva di identità. Will Forte non è divertente nemmeno per un secondo in questa serie, e appare solo come riempitivo. A volte cerca di infilare una reazione divertente qua e là, ma non è mai divertente e non ha mai una sola battuta su cui lavorare che contenga qualsiasi tipo di battuta. Per quanto riguarda Carell, c'è di peggio perché si sente fuori posto e cronicamente annoiato, interpretando una sorta di stanco mix tra il suo personaggio di 40 Year Old Virgin e Dan di My Brother's Girlfriend.

Immagino che ci siano quelli a cui potrebbe piacere, soprattutto se sei una donna di mezza età che vuole solo vedere le relazioni umane, in una forma più comica, che è ridotta e tipicamente americana (senza molta sostanza o vera emozione). Perché sì, ci sono molti spettacoli che sono peggiori in termini di valori di produzione pura. Tuttavia, non mi piace nulla di ciò che viene offerto in The Four Seasons e posso solo concludere che si tratta di uno spreco di risorse essenzialmente brillanti.