The Four Seasons tornerà per un secondo capitolo

HQ

Sembra che The Four Seasons abbia avuto un successo abbastanza grande da placare le tute di Netflix, poiché nonostante il suo recente arrivo sulla piattaforma di streaming, è già stata presa la decisione di creare una seconda stagione, anche se non siamo rimasti esattamente colpiti dallo spettacolo come puoi leggere nella nostra recensione.

In un articolo di Tudum, Netflix spiega che "una seconda stagione sarà una buona notizia per chiunque abbia terminato l'episodio 8, che si conclude con un enorme cliffhanger". Lo streamer procede quindi a spoilerare il finale della prima stagione, quindi se non hai ancora guardato lo spettacolo ma ne sei stato entusiasta, fai attenzione a leggere l'articolo Tudum e leggere il resto del commento sul rinnovo.

Quello che lo streamer ha concluso è che dovremmo "rimanere in giro per gli aggiornamenti sulla stagione 2, sui potenziali nuovi membriThe Four Seasons del cast, sulla data di uscita e altro ancora".

Sei entusiasta di saperne di più The Four Seasons ?