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The Furious è il titolo. Riassume molto bene la trama. Ragazzi arrabbiati tra loro per motivi validi. Suppongo che questo semplifichi un po' troppo. Questo è un film di cui avevo letto parecchio prima. E scusa. Continuerò a parlare di The Raid di Gareth Evans per quella che deve essere la quindicesima volta ormai, ma è impossibile evitarlo qui, perché The Furious è, sotto molti aspetti, una copia. E non lo dico in senso negativo. Il mondo è pieno di film d'azione violenti stilosi, tesi e ben coreografati su persone in cerca di vendetta o giustizia.

La storia, in tutta la sua semplicità:

Quando la figlia di Wang Wei viene rapita da una brutale rete criminale e la polizia corrotta si rifiuta di aiutarlo, lui prende la situazione in mano. Nella sua ricerca della figlia, si allea con un giornalista spietato la cui moglie è scomparsa in circostanze misteriose.

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Il testo, che si trova sul sito di Filmstaden, afferma anche che The Furious è un thriller d'azione esplosivo acclamato dalla critica e un classico moderno istantaneo. Sono un po' scettico nel definire le cose 'classici istantanei', perché sicuramente è qualcosa che solo il tempo dirà? Pazienza. Il film è diretto da Kenji Tanigaki, che è lui stesso stuntman e attore. Tra i suoi film precedenti c'è, ad esempio, Fei lung gwoh gong, o Enter The Fat Dragon, una commedia d'azione in cui Donnie Yen interpreta un eroe d'azione sovrappeso? Avrei potuto essere io, a parte le parole 'azione' e 'eroe', ovviamente.

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Nel ruolo principale del muto Wang Wei, vediamo Miao Xie, il cui curriculum è lungo, anche se i film mi sono sconosciuti. Il suo inaspettato compagno è interpretato da Joe Taslim, che abbiamo visto in Star Trek, Fast & Furious, The Raid (scusate, eccolo di nuovo) e Mortal Kombat.

The Furious è una produzione internazionale e circa il settanta per cento dei dialoghi è in inglese. Non è chiaro quanto sia stato doppiato dopo, ma funziona comunque bene, dato che non è principalmente per i dialoghi che si guarderebbe questo film. Non c'è nulla nella trama che spicchi. È una storia semplice su un uomo che dà la caccia a chi ha rapito sua figlia, e chiunque si metta sulla sua strada riceve più o meno un martello in testa.

Mi piace questo tipo di storia e guardo il film per l'azione che ti fa stare con il fiato sospeso, di cui ce n'è abbondante. Il tema della tratta di esseri umani è anch'esso molto consolidato nel genere, ma dà al film la spinta emotiva di cui ha bisogno.

Uno, due, tre - abbraccio di gruppo!

È un film molto ben realizzato. Le sequenze d'azione sono veloci, brutali e creative. Il combattimento finale spicca sopra ogni altra cosa. Va avanti a lungo e prende qualche svolta inaspettata. Ho letto in un commento che qualcuno era rimasto deluso perché aveva letto che The Furious doveva essere molto realistico, ma ha trovato le sequenze d'azione altrettanto esagerate come spesso lo sono in questo tipo di film. Personalmente, non nutrivo tali illusioni; Mi aspettavo un'azione esagerata in cui i combattenti hanno le giunture di gomma fino a rompersi, e possono sopportare tanti colpi quanti ho ricevuto per il parcheggio senza rallentare.

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Il film è forse un po' troppo lungo per il suo stesso bene. Perdo interesse per un breve periodo a metà, ma vengo richiamato quando la tensione torna. È un viaggio piacevole, brutale ed emozionante, purché non ti aspetti nulla di rivoluzionario. The Furious offre un intrattenimento stiloso, e se sei un fan del genere e ami film simili (no, non citerò ancora una volta il nome dell'epica schiacciante di Gareth Evans), allora questo è sicuramente un film per te.