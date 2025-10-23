The Gang introduce lo studio indie spin-off incentrato sui "giochi generati dagli utenti e alimentati dalla comunità"

HQ

Potresti avere una certa familiarità con il nome di The Gang, poiché lo sviluppatore ha recentemente consegnato il progetto horror Out of Sight. Questo è stato un momento interessante per il team, poiché in precedenza lo sviluppatore era meglio conosciuto per i suoi sforzi nel creare esperienze per Roblox. Ma chiaramente questa avventura nel panorama dei giochi più mainstream ha avuto successo, poiché ora The Gang ha annunciato uno studio spin-off che cercherà di crescere ed espandere la sua IP.

A separarsi da The Gang è The Gang Studio, con questo team dedicato a "espandere il proprio portafoglio di IP di proprietà, spingere i confini creativi e continuare a crescere nel mondo in rapida evoluzione dei giochi generati dagli utenti e alimentati dalla comunità".

Questa nuova strutturazione significa anche che The Gang può ora "correre più velocemente sia con le partnership con i marchi che nello sviluppo di giochi originali", come spiega il co-fondatore e presidente del consiglio di amministrazione, Marcus Holmström. Consentirà inoltre all'azienda di separare lo sviluppo della sua IP originale in uno studio autonomo che cercherà di creare "la prossima ondata di titoli di successo".

Per vedere questa mossa diventare un successo e una realtà, Behold Ventures ha sostenuto The Gang Studio e lo aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi.