The Gentlemen torna a Netflix a settembre per la sua seconda stagione

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Abbiamo dovuto aspettare un paio d'anni, ma finalmente è il momento che The Gentlemen torni su Netflix. La serie di Guy Ritchie, che esplora il mondo dei gangster di lusso introdotti per la prima volta nel film omonimo, è iniziata originariamente nel 2024 e si è rivelata un tale successo che Netflix ha rapidamente dato il via libera al suo ritorno. Ora questo ritorno è all'orizzonte, perché possiamo aspettarci nuovi episodi tra un paio di mesi.

La piattaforma di streaming ha rivelato The Gentlemen tornerà su Netflix il 3 settembre, con molti dei protagonisti originali che torneranno a farsi sentire, tra cui Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Vinnie Jones e Ray Winstone. Questa stagione aggiunge anche qualche nuovo volto, non ultimo Hugh Bonneville e Maya Jama, e per quanto riguarda la trama, vedrà ancora una volta la famiglia Horniman cercare di mantenere e mantenere il loro immenso impero e ricchezza mentre altri cercano di portarglieli via.

Con questo all'orizzonte, puoi vedere qui sotto il trailer della seconda stagione di The Gentlemen, e se cerchi più azione di gangster britannici, vale la pena ricordare che anche MobLand tornerà su Paramount+ a settembre.