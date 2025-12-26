The God Slayer gli sviluppatori hanno studiato Jackie Chan, L'ultimo dominatore dell'aria, Batman e altri ancora per rendere il combattimento del gioco interessante

HQ

Fin dalla sua prima rivelazione, The God Slayer di Pathea Games ha suscitato confronti con ogni sorta di IP. Sembra che lo sviluppatore sia felice di mostrare apertamente le sue ispirazioni, dato che la maggior parte di esse ha contribuito a far sì che questo gioco completamente unico si sentisse un'esperienza che offrirà coinvolgimento e spettacolo.

Dopo la nostra sessione di anteprima con il gioco ci abbiamo chiesto quanto sia difficile bilanciare lo spettacolo del gameplay con il renderlo coinvolgente dal punto di vista della pressione dei tasti. "Questo è stato uno dei nostri maggiori focus," ha detto il senior responsabile marketing e PR Ivan Karadzhov, spiegando che Pathea ha creato un proprio studio di motion capture appositamente per realizzare le animazioni dei combattimenti. "Abbiamo visto molti film d'arte di Jackie Chan, Jet Li, Hong Kong degli anni '80 perché, sai, il loro flusso è importante."

"Nella vita reale, se combatti cinque contro uno, perdi ogni volta perché tutti si uniscono contro di te. Ma nei film, mettono a fuoco e attirano la telecamera in modo che vedi solo uno contro uno, e non ti preoccupi degli altri quattro ragazzi che stanno lì senza fare nulla. Stanno semplicemente lì fermi finché la telecamera non si ferma. Quindi abbiamo imparato molto su come mantenere il tutto cinematografico," ha continuato.

"Abbiamo anche guardato molti giochi diversi come Spider-Man, Batman, Sifu, L'ultimo dominatore dell'aria, il cartone animato e la serie live action di Netflix," Karadzhov spiegò, facendo riferimento ad altre ispirazioni e dicendo che avevano aiutato a sviluppare il ritmo tra le vere arti marziali e i poteri elementali.

Non abbiamo ancora avuto qualche esperienza pratica con The God Slayer, ma se davvero si gioca bene come sembra, potrebbe essere un gioco d'azione su cui dovremmo davvero tenere gli occhi. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa sul gioco qui.