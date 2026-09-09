The Grinch, Sesame Street e The Cat in the Hat: Hands-on con la line-up autunnale di Outright Games '

Sebbene ci siano molti videogiochi che sono stati fondamentalmente costruiti per essere ideali per un pubblico più giovane o per un pubblico più ampio - con i platform 3D tra i migliori esempi - ci sono solo una piccola serie di progetti creati appositamente per i bambini. Una grande collezione di questi proviene da Outright Games, un editore/sviluppatore che collabora con marchi famosi per creare prodotti interattivi a tema in una varietà di generi.

In generale, sebbene Outright offra nuovi titoli durante l'anno solare, l'azienda allinea anche il suo pensiero con molte altre aziende di videogiochi, ovvero che l'autunno è il periodo per lanciare nuove esperienze e sfruttare l'imminente periodo di Natale e festività. Per il caso del 2026, Outright ha quattro lanci in programma, da settembre a novembre, e ho visto la maggior parte di questi in azione come parte di una recente incursione in Germania per la Gamescom.

Per essere chiari, ho visto tre di questi giochi in azione, perché ho sentito che la Hasbro Games Junior Collection dice abbastanza 'in fondo' per farmi un'idea di cosa intenderà offrire questo progetto. In sostanza, se vuoi poter giocare a una versione digitale di Monopoly, Cluedo o The Game o Life con un giovane - in particolare giocando alla variante Junior più accessibile dei giochi da tavolo - allora questo è il titolo che fa per te.

Comunque, come detto dagli altri, iniziamo con The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem.

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The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem dà un tocco di Mario Party al nascondino

L'intera premessa di questo gioco è offrire una piattaforma a cui diversi giocatori possono riunirsi per giocare a nascondino e anche godersi alcuni buffi minigiochi in stile Mario Party. È ambientato nella casa principale della storia di Il Gatto Col Cappello, con i giocatori che scelgono uno dei pochi personaggi determinati (Thing 1, Sally, Conrad, avete capito il succo) e poi esplorano una visuale laterale di questa casa per localizzare il malizioso Gatto con il Cappello. Vaghi per le stanze, seguendo una bussola calda e fredda, finché non raggiungi il Gatto con il Cappello, interagisci con alcuni oggetti nella stanza, tutto questo finché il felino non esce e questo porta a un gioco di acchiappo in cui chi cattura il Gatto guadagna un punto. Anche il giocatore che trova il Gatto in primo posto ottiene un punto, e l'idea di questa modalità di gioco è di guadagnare un totale di otto punti per 'vincere'.

Ma c'è molto altro da aggiungere a questa equazione. Per esempio, quando il Gatto viene catturato, i giocatori vengono portati in un ambiente di festa dove il 'catturatore' può scegliere il mini-gioco che il gruppo giocherà tra un round e l'altro di nascondino. Potrebbe essere una modalità simile a Hungry Hippos in cui devi guidare oggetti verso il tuo obiettivo, un labirinto dove devi guidare una palla attraverso strati pieni di ostacoli e ostacoli, e la lista continua. Ogni mini-gioco è pensato per essere piuttosto semplice e facile da imparare e capire, e di solito si conclude in un attimo, riportando i giocatori nell'elemento nascondino e ricominciando il ciclo da capo.

Cat in the Hat: Rainy Mayhem ha opzioni di modalità personalizzabili che permettono ai giocatori di regolare i parametri di punteggio delle vittorie e simili. Allo stesso modo, puoi giocare ai mini-giochi sbloccati dal menu principale, e puoi persino leggere l'intero libro narrato vero Il gatto col cappello di Dr. Seuss. In sostanza, è un'esperienza completa e affascinante di The Cat in the Hat per chi vuole intrattenere i bambini per circa un'ora alla volta.

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Sesame Street: Friends & Fun si sta profilando come un life-sim 'per la mia'

Poi è arrivato Sesame Street: Friends & Fun, che troverei difficile da considerare altro che un titolo di simulazione di vita 'il mio primo'. Il punto principale di questo gioco è far entrare i giocatori in una versione esplorabile di Sesame Street, dove uno o due giocatori possono prendere il controllo del loro personaggio creato e poi essere liberati e liberati di... fare quello che vogliono.

C'è una storia centrale al centro del gioco che ruota attorno a preparare Sesame Street per un festival imminente, un compito in cui i giocatori dovranno lavorare con personaggi iconici (spesso doppiati dai loro veri interpreti) per seggiorare una serie di faccende. Ma puoi anche mettere da parte questa storia, semplicemente puntare all'avventura ed esplorare, interagire con quasi tutto ciò che puoi vedere nel mondo, completare missioni secondarie e mini-giochi, e anche cercare collezionabili.

Il punto è che non c'è un modo chiaro per giocare a Sesame Street: Friends & Fun e questo sembra essere il fascino di questo progetto. È pensato per dare ai giocatori la libertà di rendere l'esperienza propria, e questo può essere decorare la camera da letto, cercare oggetti da collezione di anatre giocattolo, aiutare Big Bird, Elmo o Il Conte con i loro problemi, e così via. A differenza di The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem, che a volte può essere molto divertente anche per genitori e giocatori più grandi grazie al suo approccio da party game, Sesame Street: Friends & Fun è davvero pensato per giocatori molto più giovani e offre loro gli strumenti e la libertà di vivere e imparare man mano che vanno. Quindi considera questo un titolo per chi vuole solo entrare nel mondo del gaming.

The Grinch 2: Saving Christmas è un sequel platform 3D piuttosto ambizioso

Qualche anno fa, ho effettivamente recensito The Grinch: Christmas Adventures, e all'epoca, pur apprezzando ciò che il gioco voleva offrire, la filosofia di design 2.5D piuttosto rigida ha frenato questo gioco rispetto a ciò in cui avrebbe potuto sbocciare. Torniamo al presente e troviamo The Grinch 2: Saving Christmas, con un seguito platform 3D che ricorda molto più un platform di Super Mario o addirittura di Purple Lamp, sviluppato da Purple Lamp.

Questo sequel parla - come suggerisce il nome - del ritorno del Grinch a Whoville per salvare il Natale. Questo obiettivo si raggiunge completando una serie di livelli unici, dove è presente la filosofia centrale del platform 3D, seppur in uno stato più rudimentale per soddisfare il pubblico target più giovane. Pensa a platforming limitato e impegnativo, una totale assenza di combattimento, una varietà di collezionabili da raccogliere e potenziamenti da trovare per migliorare il gameplay.

Anche in questo caso, gran parte di questo è offerto come ci si aspetterebbe da un platform 3D, ma con un design dei livelli più preciso e meno complesso per permettere al giocatore di navigarlo facilmente dall'inizio alla fine. Ci sono ancora qualche obiettivo secondario e sfide da affrontare, di solito per ottenere un collezionabile fuori portata, e questi si sono rivelati un po' impegnativi, principalmente a causa dei comandi un po' rigidi e rigidi. Funzionano, senza dubbio. Ma rispetto a Super Mario, mancano della finezza e del controllo che altrimenti vorresti per superare obiettivi difficili. Certo, per il pubblico a cui questo gioco si rivolge specificamente, questi controlli saranno più che sufficienti.

Quindi, con questi tre (beh... quattro) giochi in mente, Outright sembra offrire un ampio portfolio autunnale, ideale per i giocatori molto giovani nel caso di Sesame Street: Friends & Fun, per bambini un po' più grandi con The Grinch 2: Saving Christmas, e poi per famiglie con The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem.

Per quanto riguarda quando ogni gioco intende arrivare, The Grinch 2: Saving Christmas debutterà il 18 settembre, Sesame Street: Friends & Fun uscirà il 9 ottobre, The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem uscirà il 30 ottobre e Hasbro Games Junior Collection arriverà il 6 novembre. Tutti e quattro i giochi saranno disponibili su piattaforme PC e console (PlayStation, Xbox e Nintendo Switch).