The Guild: Europa 1410 annunciato con un trailer live-action

Uno dei tanti progetti che hanno fatto la loro comparsa al THQ Nordic Showcase includeva il capitolo successivo della serie The Guild. Dopo il debutto di Europa 1400: The Guild oltre vent'anni fa, lo sviluppatore Ashborne Games ha deciso che abbiamo aspettato abbastanza a lungo e che è giunto il momento di un nuovo capitolo noto come The Guild: Europa 1410.

Arrivando infine su PC, l'annuncio è arrivato sotto forma di un trailer composto principalmente da eventi live-action. C'erano frammenti di gameplay sparsi per tutto il mondo che davano un assaggio degli eventi simulati e di come i giocatori saranno incaricati di costruire la propria dinastia, espandere una città medievale e scolpire in altro modo il proprio destino.

Non sappiamo molto sul gioco e su quando verrà lanciato oltre. È pronto per il debutto su PC e puoi vedere il trailer di annuncio qui sotto, oltre a un mucchio di immagini di The Guild: Europa 1410.