Che ricordi meravigliosi che spuntano nel lobo frontale nello stesso momento in cui leggo il titolo. The Hand That Rocks the Cradle del 1992. Una di quelle gemme thriller dimenticate che non solo possedevo in VHS, ma ho anche visto forse un po' troppe volte. Ho avuto uno di quei periodi thriller a metà degli anni '90 in cui Dangerous Desire, Ricochet, Breakdown, The Game, Cape Fear e The Hand That Rocks the Cradle... Li ho posseduti tutti e ricordo con grande chiarezza quanto fosse perfetta Rebecca De Mornay nel ruolo della psicotica babysitter Peyton. Al timone c'era nientemeno che Curtis Hanson (L.A. Confidential, Wonder Boys).

Ora The Hand That Rocks the Cradle, come tutto il resto, è stato rifatto e la storia è in qualche modo modernizzata in termini di circostanze iniziali, ma nel complesso è più o meno la stessa premessa. Una mamma stressata in carriera assume una tata per cercare di destreggiarsi tra la sua vita di avvocato famoso, ma quella che inizia come una decisione intelligente per il bene della sua famiglia alla fine si rivela un incubo completo. Nanny Polly è un'ultra-puttana omicida e manipolatrice e, usando un metodo intelligente dopo l'altro, riesce a mettere la famiglia contro la madre stressata, creare conflitti e gelosia e fare il lavaggio del cervello alla figlia di otto anni.

No, questo non era molto buono - purtroppo. Guardate l'originale (di nuovo), invece.

L'originale è (come ho detto) un piccolo brillante gioiello thriller. Anche perché la regia è tagliente, la sceneggiatura ben scritta e Rebecca De Mornay è assolutamente geniale nel ruolo della babysitter psicopatica. Nel remake, è la star di Longlegs Maika Monroe che ha estratto la lotteria per interpretare un killer psicotico e, ad essere onesti, non funziona molto bene. Mentre Mornay è riuscito a trasmettere una rabbia intrinseca repressa e controllata da un unico obiettivo finale, Maika non riesce a fare molto altro che sembrare perennemente triste e persa. Da parte sua, non diventa mai spaventosa o minacciosa nel modo che più o meno definiva l'originale, e lì, naturalmente, gran parte della minaccia del film cade nel vuoto.

Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane, Kate) interpreta la stressata mamma di lusso Caitlin e lo fa molto bene, come sempre. Penso sempre che dovremmo apprezzare di più Winstead perché è senza dubbio una delle migliori attrici di Hollywood e lo è da un po' di tempo ormai. In questo film, fa un buon lavoro nel cercare di bilanciare lo stress della vita familiare con la sua carriera, e fa un ottimo lavoro nell'esprimere tutto ciò che deriva dal fallimento. È un po' nevrotica ma cerca di nasconderlo. È un po' gelosa, ma lo maschera molto bene, e controlla più che un po' i propri ideali e le proprie ideologie, che Winstead ritrae con una dolcezza e un'umanità che fanno di sua madre l'unico personaggio credibile del film. Il resto di questo remake è scadente, purtroppo. Sembra sottile, piatto e molto tipico del genere.

Annuncio pubblicitario: