The Handmaid's Tale ottiene un trailer per la sua ultima stagione

È stata una pausa piuttosto lunga di tre anni, ma è quasi ora di concludere la storia di June Osborne (Elisabeth Moss) in The Handmaid's Tale mentre la sesta e ultima stagione debutterà su Disney+ l'8 aprile, prima che l'episodio finale vada in onda il 27 maggio.

Ora il trailer di questa stagione è stato rilasciato e sembra che stiano succedendo molte cose e sospettiamo che ci saranno pochissimi volti felici lungo il viaggio oscuro mentre diciamo addio a tutti i personaggi. Speriamo che almeno alcuni di loro abbiano una conclusione felice, ma se sarà effettivamente così sembra discutibile.

Guarda il video qui sotto.