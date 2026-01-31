The Handmaid's Tale serie sequel debutterà ad aprile

HQ

Dopo la sua serie di successo The Handmaid's Tale, Hulu ha dettagliato quando arriverà la serie sequel The Testaments. I fan desiderosi di tornare a Gilead non dovranno aspettare molto, dato che la nuova serie arriverà l'8 aprile, tramite Variety.

Con Chase Infiniti, la star rivelante di One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, insieme a Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin e altri, la serie segue il romanzo The Testaments di Margaret Atwood, ambientato in una scuola d'élite pensata per preparare le future mogli ai loro doveri.

La sinossi di I Testamenti indica "le giovani adolescenti Agnes, devota e pia, e Daisy, una nuova arrivata e convertita da oltre i confini di Galaad. Mentre si muovono nei corridoi dorati della scuola preparatoria d'élite di zia Lydia per future mogli, un luogo dove l'obbedienza viene instillata in modo brutale e sempre con giustificazione divina, il loro legame diventa il catalizzatore che sconvolgerà il loro passato, il loro presente e il loro futuro."

Guarderai The Testaments?