The Hawk: Stagione 1

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Sembra davvero di essere alla fine di un'era quando si parla di comicità nell'intrattenimento. Molti dei grandi nomi noti per il cinema comico e la televisione stanno iniziando a svanire, in parte a causa di progetti un po' stanchi e ripetitivi che non lasciano molta impressione. L'abbiamo visto di recente con Adam Sandler e i suoi progetti Netflix dimenticabili, Eddie Murphy con simili per Prime Video, e poi puoi aggiungere una lista di altri nomi, non ultimo Will Ferrell.

Per un po', Ferrell è stato uno degli uomini più divertenti del pianeta, con interpretazioni iconiche in Elf, Anchorman, Step Brothers, The Other Guys, Zoolander, Megamind e altri. Ma l'ultimo decennio circa è stata un'altra storia per Ferrell, che non ha messo a segni tanti successi non per mancanza di tentativi.

Dopo il mediocre Spirited e You're Cordially Invited, Ferrell torna ora nel mondo della commedia sportiva nella serie di golf di Netflix, The Hawk. È una serie che sembra riflettere tutte le stesse scelte stilistiche di qualsiasi progetto recente di golf fittizio, mentre seguiamo un ex professionista ormai superato che cerca di ritrovare il suo mojo e tornare in cima allo sport dopo un periodo di assenza. La differenza principale è che, a differenza del più concreto Happy Gilmore di Sandler o del cool Stick di Owen Wilson, Lonnie "The Hawk " Hawkins di Ferrell è essenzialmente una versione del leggendario John Daly, il che significa che incontriamo il golfista più eccentrico immaginabile e un individuo che riesce a sfidare le probabilità nonostante non abbia lo stesso livello di professionalità degli altri concorrenti del PGA Tour. Francamente, considerando i personaggi che Ferrell tende a interpretare, qualsiasi cosa di meno quasi certamente non funzionerebbe.

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E questo mi porta al mio primo punto di critica... Ferrell offre semplicemente lo stesso tipo di interpretazione che ha sempre fatto. The Hawk è rumoroso, rumoroso, stravagante, un po' tonto e, come detto prima, eccentrico, che è praticamente lo stesso tratto dei personaggi che Ferrell ha interpretato nei progetti sopra elencati. Se hai visto una sola interpretazione di Ferrell, sai esattamente cosa aspettarti anche dal suo Lonnie Hawkins. Certo, non è solo un difetto 'ferrelliano', se vogliamo, perché è esattamente la stessa critica che Sandler, Seth Rogen, Jack Black, Paul Rudd, Kevin Hart, molti di questi attori quasi unanimemente 'divertenti' ricevono ogni volta che appaiono sullo schermo... se stessi.

Oltre a questo, la comicità in The Hawk è quello che ci si aspetterebbe da una commedia sportiva di Netflix, in quanto fonde insulti arguti, umorismo fisico, un po' di comicità da bagno e parodia, tutto in uno. Non ti farà ridere a crepapelle spesso, ma ci saranno momenti in cui riderai e altrimenti porta a un risultato finale abbastanza divertente da farti tornare per l'episodio successivo. Lascia un'impressione duratura? Per niente. Ma per uno spettacolo che si consuma a intervalli di 30 minuti, è abbastanza piacevole.

The Hawk dà il meglio di sé quando lascia brillare il golf e abbraccia davvero lo sport su cui si basa. Vedere Golden Fisk di Luke Wilson, il più grande rivale di Lonnie, prendere in giro la sua 'maglietta da donna' durante la gareggia al Genesis Invitational è un momento alto. Detto ciò, spesso si sforza troppo e esagera, portando a scene assurde e semplicemente deludenti, incluso vedere Lonnie giocare a golf con un barattolo di cetrioli sulla mano. Non è particolarmente esilarante sulla carta, quindi perché sia stato usato come filo narrativo chiave per un episodio mi sfugge...

Ma in generale, The Hawk fa almeno un buon lavoro nel distribuire il carico e assicurarsi che i vari personaggi abbiano il loro momento sotto i riflettori e uno sviluppo decente, che si tratti di Stacy di Molly Shannon, Lance di Jimmy Tatro, Wilson di Golden, o anche delle altre figure di supporto e cameo inaspettati (incluso un certo Pro Skater).

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Forse è un po' troppo lungo? Si trascina in certi punti, soprattutto verso l'inizio e la metà della stagione? Penso che avrebbe potuto beneficiare di otto episodi invece dei dieci che offre, eliminando così alcuni dei fili narrativi meno interessanti e concentrandosi di più su ciò che conta; azione e comicità sul campo. Ma tutto sommato, non è una serie mega lunga, con la maggior parte degli episodi che dura circa 30 minuti, quindi il ritmo non risulta troppo sbilanciato.

Tuttavia, quello che abbiamo con The Hawk è un'altra serie comica Netflix che Time dimenticherà. È perfettamente guardabile e probabilmente ti divertirai anche a farlo, ma una volta che scorrono i titoli di coda, gran parte di quello che è successo svanisce dalla memoria e ti rendi conto che The Hawk non era nemmeno così divertente. Se questo è tutto ciò che vedremo di Lonnie Hawkins, non mi piangerò molto.