The House of the Dead 2: Remake verrà lanciato ad agosto

HQ

Come abbiamo potuto riportare all'inizio di quest'anno, Sega sta pianificando un ritorno per la sua classica serie The House of the Dead. I giochi sono stati immensamente popolari nella seconda metà degli anni '90 e ci hanno permesso di far esplodere gli zombie con pistole leggere in ampaigne malvagiamente sdolcinate.

Ora è stata fissata una data per la premiere per The House of the Dead 2: Remake, e a quanto pare non dobbiamo aspettare molto per iniziare con il massacro degli zombie. Già il 7 agosto è tempo di premiere, ma solo per PC e Switch. Verrà lanciato anche per PlayStation e Xbox, ma solo in un secondo momento.

Tuttavia, GamingBolt ha informazioni su queste versioni e, tramite un'intervista con gli sviluppatori, rivela che sarà possibile giocare al gioco su PlayStation 5 Pro e Xbox Series X in quasi 4K a 120 fotogrammi al secondo:

"La nostra risoluzione target di base su tutte le piattaforme è di 1080p, anche se entrambe le versioni standard delle console PS5 e Xbox Series si avvicinano costantemente al 4K nativo nella pratica. In termini di prestazioni, puntiamo a 60 FPS stabili sulle versioni base di ciascuna piattaforma. Per PS5 Pro e Xbox Series X, il gioco supporterà fino a 120 FPS, offrendo un'esperienza ancora più fluida per i giocatori con display compatibili".

Anche se la storia non è sicuramente la cosa più importante in un gioco come questo, non possiamo fare a meno di condividere questa sinossi classica di culto. Ecco come dovrebbe essere una buona trama di zombie, è tutto ciò di cui hai bisogno per divertirti:

"Nel febbraio del 2000, una piccola città è stata improvvisamente invasa da creature ostili. Due agenti dell'AMS, James Taylor e Gary Stewart, furono inviati per indagare. All'arrivo, hanno notato che la situazione assomigliava all'incidente di Curien Mansion del 1998. Determinati a scoprire la fonte dell'infestazione, hanno iniziato a farsi strada tra orde di creature.