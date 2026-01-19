The Housemaid è il più grande successo di Sydney Sweeney finora
Dopo un'altra grande settimana per questo thriller inquietante, sia Sweeney che il regista Paul Feig hanno motivo di sorridere.
Il film horror The Housemaid è attualmente un successo al botteghino, con persone che si riversano nei cinema per seguire Sydney Sweeney come domestica nella casa apparentemente particolare di Amanda Seyfried, e sembra anche che il personaggio di Sweeney abbia qualcosa di sospetto in corso.
Questo ha portato il film a incassare 247,3 milioni di dollari al botteghino dopo cinque settimane, rendendolo il film di maggior successo di sempre con Sydney Sweeney. ScreenRant sottolinea che C'era una volta a Hollywood, che vedeva anche la partecipazione di Sweeney, ha incassato 377,4 milioni di dollari. Tuttavia, in quel film ebbe solo un ruolo minore.
Sweeney non è l'unico a battere record con il film, poiché anche il regista Paul Feig ha motivo di festeggiare. Questo è ora il suo secondo film con il maggior incasso di sempre, con solo Bridesmaids del 2011 davanti, che ha raggiunto i 289,6 milioni di dollari. Un risultato che ora può essere contestato.
È già stato confermato che ci sarà un sequel di The Housemaid, quindi possiamo aspettarci che la serie continui a offrire jump-scare in futuro.