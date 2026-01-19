The Housemaid è il più grande successo di Sydney Sweeney finora

HQ

Il film horror The Housemaid è attualmente un successo al botteghino, con persone che si riversano nei cinema per seguire Sydney Sweeney come domestica nella casa apparentemente particolare di Amanda Seyfried, e sembra anche che il personaggio di Sweeney abbia qualcosa di sospetto in corso.

Questo ha portato il film a incassare 247,3 milioni di dollari al botteghino dopo cinque settimane, rendendolo il film di maggior successo di sempre con Sydney Sweeney. ScreenRant sottolinea che C'era una volta a Hollywood, che vedeva anche la partecipazione di Sweeney, ha incassato 377,4 milioni di dollari. Tuttavia, in quel film ebbe solo un ruolo minore.

Sweeney non è l'unico a battere record con il film, poiché anche il regista Paul Feig ha motivo di festeggiare. Questo è ora il suo secondo film con il maggior incasso di sempre, con solo Bridesmaids del 2011 davanti, che ha raggiunto i 289,6 milioni di dollari. Un risultato che ora può essere contestato.

È già stato confermato che ci sarà un sequel di The Housemaid, quindi possiamo aspettarci che la serie continui a offrire jump-scare in futuro.