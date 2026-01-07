The Housemaid sequel ordinato da Lionsgate dopo un impressionante successo al botteghino

HQ

Lionsgate si è trovato vincitore in The Housemaid. Il film ha debuttato nelle sale di tutto il mondo e si è rivelato un vero successo, ottenendo oltre 130 milioni di dollari di biglietti venduti in poco più di due settimane, un risultato che ha portato la casa di produzione a decidere di espandere il franchise.

Secondo Variety, è stato ordinato un sequel di The Housemaid, con il film previsto per il ritorno sia del regista Paul Feig sia dei protagonisti Sydney Sweeney e Michele Morrone. Nel rapporto si nota che c'è grande speranza che il film avrebbe avuto successo, con lavori già mesi in corso per gettare le basi per la seconda e persino una terza parte definitiva, qualora avesse il consenso per un film finale. Ciò significa che la produzione di questo sequel dovrebbe iniziare già entro la fine di quest'anno, con una data di anteprima prevista per il 2027.

The Housemaid è stato un grande successo per Lionsgate, dato che i 130 milioni di dollari finora superano di gran lunga il budget di circa 35 milioni. Questo seguito si prevede si chiamerà The Housemaid's Secret e adatterà la seconda parte della trilogia di libri scritti dall'autrice Freida McFadden.