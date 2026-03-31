The Housemaid's Secret debutta lo stesso giorno di Avengers: Secret Wars

The Housemaid è stato un enorme successo, e dato che si basa su un libro che ha due sequel con un terzo in arrivo, era naturale che Lionsgate annunciasse presto che sarebbero arrivati altri film. Il prossimo si chiama The Housemaid's Secret - proprio come il libro da cui è tratto - e Sydney Sweeney torna nel ruolo principale.

Come abbiamo recentemente riportato, Kirsten Dunst sta assumendo il ruolo della sua controparte, e ora sappiamo quando potremo vederli scontrarsi sul grande schermo. L'account Instagram ufficiale della serie ha annunciato che la prima è fissata per il 17 dicembre 2027, il che significa che Lionsgate ha una grande fiducia nel film.

Questo perché è lo stesso giorno di Avengers: Secret Wars. Sospettiamo che quel film sarà commercializzato così aggressivamente da quasi soffocare tutto il resto, e dovremo solo aspettare e vedere come The Housemaid's Secret riuscirà ad attirare il pubblico in mezzo a questa competizione.