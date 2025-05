The Hundred Line: Last Defense Academy è un successo di critica, ma il suo studio rimane in debito

HQ

Essere bravi non basta. È una verità dolorosa, soprattutto quando hai dato il 100% per raggiungere i tuoi obiettivi. A volte ci vuole quel "qualcosa in più" (chiamatela fortuna, chiamatela strategia, o come volete) per far funzionare un prodotto nelle vendite o, come in questo caso, un videogioco dalle cui vendite dipendono decine di lavori.

In questo caso, stiamo parlando di Too Kyo Games e della sua situazione precaria dopo il recente rilascio di The Hundred Line: Last Defense Academy. Un titolo che non ha smesso di raccogliere consensi di critica (siamo stati positivi, seppur moderati), ma le cui vendite non lo hanno ancora portato alle soglie dell'utile, lasciando lo studio in una situazione di indebitamento. Qualcosa che il fondatore e direttore di gioco dello studio, Kazutaka Kodaka, ha riconosciuto in Bluesky, quando un fan gli ha chiesto della possibilità di portare The Hundred Line su più piattaforme.

"Per quanto riguarda il porting su altri modelli, l'ho già menzionato molte volte, quindi non pensavo che fosse necessario ripeterlo, ma solo per essere chiari: non ci sono piani per questo, e le possibilità sono molto scarse".

In questo momento, l'obiettivo è evitare la chiusura dello studio, e questo significa garantire fondi sufficienti per mantenere a galla la nave e affrontare il problema della localizzazione in più lingue. The Hundred Line: Last Defence Academy è attualmente disponibile solo in giapponese, cinese e inglese, ma Kodaka vuole tradurlo anche in altre lingue.

"Se riesco a estinguere il mio debito in anticipo e ad assicurarmi fondi operativi sufficienti per l'azienda, mi piacerebbe iniziare subito. Ma in questo momento, siamo ancora sull'orlo del fallimento".

Nello stesso thread, i giocatori supportavano il visionario creatore di Rain Code e Danganronpa inviando immagini dai loro account Steam ed eShop dopo aver acquistato copie del gioco. Speriamo che tra le critiche e il track record del team, Too Kyo Games si salvi.