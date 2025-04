The Hunger Games: Sunrise on the Reaping arriverà nei cinema a novembre 2026

Haymitch Abernathy è uno dei personaggi preferiti dai fan nei film e nei libri originali di Hunger Games, e i lettori hanno sempre voluto sapere come è sopravvissuto ai suoi giochi, che si diceva fossero tra i più sanguinosi in una serie di eventi violenti.

Il romanzo Sunrise on the Reaping è uscito il mese scorso e un adattamento cinematografico non è troppo lontano. Segnando il secondo libro prequel nel mondo di Hunger Games di Suzanne Collins, a questo punto gli studios sanno quanto sia redditizia questa IP, e Lionsgate ci ha dato una breve anticipazione per il film Sunrise on the Reaping.

Sunrise on the Reaping uscirà nelle sale il 20 novembre 2026. È ben più di un anno per aspettare ed evitare spoiler se non vuoi leggere il libro, ma in quel periodo i fan saranno in grado di speculare e reagire al casting di molte versioni più giovani dei preferiti dai fan. Il casting di Haymitch, in particolare, attirerà sicuramente molti sguardi.