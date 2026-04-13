The Hunger Games: Sunrise on the Reaping mostrato nel primo trailer completo

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Più avanti quest'anno, è il momento di un nuovo capitolo di Hunger Games, con The Hunger Games: Sunrise on the Reaping che debutterà a novembre. Il film è ambientato 24 anni prima dell'originale, durante il famigerato Secondo Quarto di Quell, dove il numero di tributi raddoppia e le possibilità di sopravvivenza si dimezzano.

Al centro della storia c'è Haymitch Abernathy, sedicenne (interpretato da Joseph Zada), molto prima che diventasse il mentore cinico che conosciamo, e sembra che potremo seguire il percorso brutale che plasma la sua personalità. Nel film incontreremo anche diversi altri personaggi nelle loro versioni più giovani, in particolare Mckenna Grace nel ruolo di Maysilee Donner, Elle Fanning come Effie Trinket, Maya Hawke come Wiress e Kieran Culkin come Caesar Flickerman. Come abbiamo già riportato, Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson riprenderanno i loro ruoli di Katniss Everdeen e Peeta Mellark.

Questo è in realtà il secondo prequel della serie dopo The Ballad of Songbirds & Snakes del 2023. Sebbene quel film abbia ricevuto recensioni piuttosto contrastanti e sia stato spesso considerato un po' troppo lento per il suo focus sull'intrigo, Sunrise on the Reaping sembra essere un ritorno all'azione di sopravvivenza più incentrata sulle arene per cui la serie è diventata famosa.

Lionsgate ha ora pubblicato un importante trailer del film, che ci offre uno sguardo approfondito su quella che sembra essere una storia più cupa rispetto al suo predecessore.