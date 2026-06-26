The International 2026: GamerLegion attende un avversario nella finale di qualificazione North American

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Dopo questo fine settimana, conosceremo l'elenco completo delle squadre che si sono qualificate per The International. Al momento, la maggior parte delle qualificazioni regionali si è già svolta, ma l'evento europeo si concluderà questo fine settimana e quello nordamericano si concluderà da un giorno all'altro.

A tal fine, su quest'ultimo punto, basandoci sul nostro rapporto di ieri, ora possiamo aggiungere che rimangono solo due partite da giocare, con una squadra già in attesa di un avversario nella finale. Tre squadre sono ancora attive in questa qualificazione, ma solo una passerà e raggiungerà The International, quindi per vedere le partite previste per stasera, dai un'occhiata alle partite qui sotto.

Finale del Lower Bracket - 26 giugno



The Bug vs. 4 Anchors e Ilmeria alle 21:00 BST/22:00 CEST



Finale - 27 giugno



GamerLegion vs. Vincitore della finale del Lower Bracket alle 00:00 BST/13:00 CEST



GamerLegion ha conquistato il suo posto nella finale battendo The Bug nella finale del Upper Bracket con un risultato di 2-0, mentre 4 Anchors and Illmeria ieri nella semifinale del Lower Bracket ha eliminato GG Boom in modo 2-0.

Cosa ti aspetti dalle partite di stasera?