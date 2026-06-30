The International 2026: GamerLegion si assicura il biglietto finale North American

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Ieri abbiamo parlato della qualificazione europea di The International 2026 e di come ora conosciamo le ultime due squadre che si uniranno alle altre squadre europee qualificate. Possiamo fare lo stesso anche per la parte nordamericana delle qualificazioni.

Lo scorso fine settimana si sono svolti due turni finali di qualificazione regionale, uno di questi per il Nord America, dove quattro squadre si sono sfidate per un ultimo posto all'evento principale. Si è scoperto che solo una squadra era effettivamente in gara, poiché durante il tabellone a doppia eliminazione, GamerLegion si è rivelata di gran lunga la migliore squadra della lista, poiché l'organizzazione ha sconfitto inizialmente 4 Anchors and Illmeria 2-0 nelle semifinali del Upper Bracket, poi ha battuto The Bug 2-0 nella finale del Upper Bracket, prima di sconfiggere 4 Anchors and Illmeria una seconda volta 3-0 nella finale.

Tutto ciò significa che GamerLegion si recherà a Shanghai, in Cina, per il main event, dove sarà l'unica squadra nordamericana a essere presente.