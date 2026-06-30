The International 2026: Here sono tutte le 16 squadre che parteciperanno all'evento principale

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Le qualificazioni regionali si sono concluse e ora conosciamo le 16 squadre confermate che viaggeranno a Shanghai, in Cina, per partecipare al più grande torneo Dota 2 dell'anno solare, The International.

In totale, sette squadre sono state invitate direttamente, mentre quattro squadre europee hanno ottenuto un posto tramite le qualificazioni regionali, con due posti per la Cina e una per il Sud-est asiatico, il Nord America e il Sud America.

Con The International 2026 che si terrà dal 13 al 23 agosto e tutto all'Oriental Sports Center nella città cinese, con 1,6 milioni di dollari in palio, potete vedere qui sotto l'elenco completo delle squadre confermate. Non abbiamo ancora gruppi di classificazione per il tabellone, quindi restate sintonizzati per questo nel prossimo futuro.

Squadre invitate di The International 2026:



Aurora Gaming



BoomBoys



Team Falcons



Team Liquid



Squadra 1w



Xtreme Gaming



Team Yandex



Squadre di qualificazione regionale europea:



Spirito di squadra



Team Vision



Galassia di Nigma



Huligani



Squadre regionali di qualificazione cinesi:



Resilienza del Team



Vici Gaming



Squadra di qualificazione regionale del Sud-est asiatico:



OG



Squadra di qualificazione regionale nordamericana:



GamerLegion



Squadra qualificata regionale sudamericana:



LGD Gaming



Va inoltre notato che The International non sarà il prossimo grande torneo Dota 2, poiché l'evento della Coppa del Mondo di Esports si terrà a Parigi, Francia, dal 7 al 19 luglio.