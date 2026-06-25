The International 2026: Quattro squadre rimangono nelle North American qualificazioni con un biglietto per l'evento principale in palio

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L'International tornerà e offrirà un'azione competitiva di premier livello Dota 2 questo agosto, tra il 13 e il 23. Già conosciamo molte delle squadre presenti, poiché le squadre invitate sono state condivise e le qualificazioni per le regioni Sud America, Cina e Sud-est asiatico sono tutte terminate.

Puoi approfondire la situazione attuale nelle qualificazioni europee andando qui, e per quanto riguarda l'ultima regione rimasta, il Nord America, in sintesi ci sono quattro squadre rimaste in corsa con solo un posto da riempire.

Rimangono quattro partite da giocare nella North American Closed Qualifier, che determinano la prima squadra della finale e poi eliminano progressivamente le altre squadre fino a riempire l'altro posto nella finale. Il vincitore della Grand Final riceverà l'unico biglietto disponibile per The International per questo evento e, per quanto riguarda le partite e il momento in cui si svolge ogni partita, potete vedere questo qui sotto.

Semifinale Lower Bracket - 25 giugno



GG Boom contro 4 Anchors e Illmeria alle 21:00 BST/22:00 CEST



Finale del Upper Bracket - 26 giugno



Il Bug contro GamerLegion alle 00:00 BST/1:00 CEST



Finale del Lower Bracket - 26 giugno



Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 21:00 BST/22:00 CEST



Finale - 27 giugno



Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 00:00 BST/13:00 CEST



Chi pensi prenderà l'ultimo posto disponibile per la regione?