The International 2026: Quattro squadre rimangono nelle North American qualificazioni con un biglietto per l'evento principale in palio
L'azione si concluderà questo fine settimana.
Tazza in Ceramica - DOTA 2 - 30cl - Lavabile in Lavastoviglie - Bianco - Cilindrico
L'International tornerà e offrirà un'azione competitiva di premier livello Dota 2 questo agosto, tra il 13 e il 23. Già conosciamo molte delle squadre presenti, poiché le squadre invitate sono state condivise e le qualificazioni per le regioni Sud America, Cina e Sud-est asiatico sono tutte terminate.
Puoi approfondire la situazione attuale nelle qualificazioni europee andando qui, e per quanto riguarda l'ultima regione rimasta, il Nord America, in sintesi ci sono quattro squadre rimaste in corsa con solo un posto da riempire.
Rimangono quattro partite da giocare nella North American Closed Qualifier, che determinano la prima squadra della finale e poi eliminano progressivamente le altre squadre fino a riempire l'altro posto nella finale. Il vincitore della Grand Final riceverà l'unico biglietto disponibile per The International per questo evento e, per quanto riguarda le partite e il momento in cui si svolge ogni partita, potete vedere questo qui sotto.
Semifinale Lower Bracket - 25 giugno
- GG Boom contro 4 Anchors e Illmeria alle 21:00 BST/22:00 CEST
Finale del Upper Bracket - 26 giugno
- Il Bug contro GamerLegion alle 00:00 BST/1:00 CEST
Finale del Lower Bracket - 26 giugno
- Perdente della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Semifinale del Lower Bracket alle 21:00 BST/22:00 CEST
Finale - 27 giugno
- Vincitore della finale del Upper Bracket vs. Vincitore della Finale del Lower Bracket alle 00:00 BST/13:00 CEST
Chi pensi prenderà l'ultimo posto disponibile per la regione?