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The International 2026: Team Spirit e Team Vision conquistano i primi due posti d'Europa

Le seconde due slot saranno determinate prima della fine della settimana.

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Abbiamo detto che oggi saremmo tornati per mettere in evidenza le partite delle qualificazioni europee di The International 2026 per il prossimo weekend, ed è proprio per questo che siamo qui. Va però notato che dei quattro posti assegnati all'Europa tramite questa qualificazione, già due posti sono stati occupati poiché il Upper Bracket è stato completato e Team Spirit e Team Vision sono usciti vincitori.

Il primo ha battuto Nigma Galaxy 2-1 mentre il secondo ha sconfitto Virtus.pro con un risultato di 2-1, il che significa che entrambi hanno ottenuto il biglietto per il torneo principale Dota 2, mentre i perdenti scendono nel Lower Bracket e ora attendono sfidanti per assicurarsi gli ultimi due posti.

Per quanto riguarda questi sfidanti, non lo sapremo con certezza fino alla fine delle partite di domani. Nigma Galaxy e V.P attendono gli avversari nel Round 4 del Lower Bracket, con entrambi i Round 2 e 3 ancora da giocare.

A tal fine, le partite del 26-28 giugno sono disponibili per intero qui sotto.

Lower Bracket Round 2 - 26 giugno


  • Divertitelo contro Huligani alle 9:00 BST/10:00 CEST

  • Natus Vincere vs. Mouz alle 12:00 BST/13:00 CEST

  • Sottomarino Giallo vs. Modus alle 15:00 BST/16:00 CEST

  • Power Rangers vs. Team Bald alle 18:00 BST/19:00 CEST

Lower Bracket Round 3 - 27 giugno


  • Vincitore di NAVI/Mouz vs. Vincitore di Enjoy/Huligani alle 12:00 BST/13:00 CEST

  • Vincitore di Power Rangers/Team Bald vs. Vincitore di Yellow Submarine/Modus alle 15:00 BST/16:00 CEST

Lower Bracket Round 4 - 28 giugno


  • Virtus.pro vs. Vincitore del Round 3 #1 (NAVI/Bald vs. Enjoy/Huligani)

  • Nigma Galaxy vs. Vincitore del Round 3 #2 (Power Rangers/Team Bald vs. Yellow Submarine/Modus)

Chi pensi garantirà gli ultimi due posti per l'Europa nella Internazionale?

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