The Invincible creatore, Starward Industries, per lanciare Into the Fire in Early Access quest'anno

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Dopo aver pubblicato The Invincible tempo fa, lo sviluppatore Starward Industries si sta preparando a lanciare il suo prossimo progetto, dato che è quasi ora che Into the Fire debutti. Apparso recentemente alla presentazione Day of the Devs, Into the Fire arriverà in stato di Accesso Anticipato su PC già quest'anno a data indeterminata, con piani per offrire anche playtest "presto".

Per quanto riguarda il tema di questo gioco, è un titolo di estrazione, ma non uno sparatutto di estrazione teso prima che inizi a sudare e tremare incontrollabilmente... L'obiettivo è assumere il ruolo di un abile operatore di soccorso che si lancia a testa bassa contro un vulcano in esplosione per spegnere incendi, cacciare i sopravvissuti e scortarli in salvo, tutto prima che colpisca il cataclisma.

Con una premessa piuttosto unica, puoi vedere qui sotto l'ultimo trailer di Into the Fire, insieme ad alcuni nuovi screenshot del gioco. Aspettatevi presto notizie sulla data ufficiale di lancio del progetto.