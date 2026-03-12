The Invincible La Beta Aperta di VS sarà disponibile solo su PS5 e Xbox Series X /S

HQ

Se avete visto le notizie recenti su Invincible VS e come all'inizio di aprile, a partire dal 9, ci sarà una Open Beta in cui potrete testare gran parte del gioco di combattimento a tag, abbiamo alcune notizie importanti da condividere se avete intenzione di entrare via PC.

La Open Beta sarà accessibile solo su dispositivi PS5 e Xbox Series X/S. Non ci sarà una versione PC, poiché lo sviluppatore Quarter Up ha spiegato che salta il PC per assicurarsi che il gioco non venga dataminato prima del lancio, il che significa che nessuno dei segreti finali (probabilmente inclusi gli altri caccia di lancio non annunciati) non viene rivelato prima del previsto.

"Per proteggersi dal data mining in questa fase di sviluppo, la nostra prossima Open Beta sarà limitata solo alle console."

I fan PC, a parte il momento in cui si proveranno il gioco a convention o fiere, dovranno semplicemente accontentarsi di giocare a Invincible VS al suo lancio il 30 aprile.