The King is Watching L'editore rivela che il gioco ha dovuto cambiare idea per diventare un roguelite

Con circa 400.000 copie vendute da un'idea nata in una game jam, il gioco di strategia roguelite di Hypnohead e tinyBuild The King is Watching si è sicuramente dimostrato un successo. Tuttavia, come sempre con progetti non ancora collaudati, c'era un po' di ansia su quanto potesse avere successo.

"Sapevamo che sarebbe stato un buon gioco, ma non ci aspettavamo che sarebbe stato così scosso in classifica", ha detto Vladimir Tolmachev, produttore di tinyBuild, in un'intervista con noi a DevGAMM. "Penso che la cosa più importante che abbiamo imparato lungo il percorso sia quella fiducia reciproca tra lo sviluppatore, a cui ci fidavamo per fare il pivot, per realizzare il gioco roguelike e prolungare il ciclo di sviluppo di altri otto mesi rispetto al periodo iniziale. E la sua fiducia in noi per sostenerlo e garantire che il gioco fosse commerciabile a tutti i livelli è stata come la cosa che ha fatto la magia qui."

Questo ciclo è iniziato già a febbraio 2024, quando l'editore ha trovato The King is Watching su itch.io e ha deciso di aiutare il progetto a essere portato a maggior vista. La partnership sembra aver funzionato molto bene per entrambe le parti, e presto il gioco arriverà su più piattaforme. Se vuoi saperne di più sull'arrivo di The King is Watching sulle console, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: