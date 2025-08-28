HQ

Per anni, gli sviluppatori hanno fatto del loro meglio per catturare la magia di The Legend of Zelda nelle loro creazioni. Questo ha portato a una raffica di giochi adorabili e divertenti nel corso degli anni, ma in genere pochi raggiungono le vette che l'iconica serie di Nintendo riesce a raggiungere. Questo potrebbe sembrare un modo strano per iniziare una recensione su un gioco di azione e avventura AA, ma in realtà è molto applicabile perché Twirlbound The Knightling è un altro ammirevole tentativo di decifrare il codice The Legend of Zelda.

Questo gioco ruota attorno a un giovane eroe, non molto loquace e di bassa statura che affronta l'immensa sfida di salvare un regno fantastico. Per farlo, brandisce un'arma distintiva e la usa per combattere i nemici, siano essi uomini o mostri, e per risolvere enigmi ambientali attraverso platform creativi e risoluzione strategica di enigmi. Suona familiare? Questo perché The Knightling è più o meno Zelda -like, o almeno moderno Zelda -like, come un gioco può ottenere, e questo non è affatto un colpo, solo un modo per capire che tipo di gioco Twirlbound ha cucinato qui.

Quindi sì, l'idea è quella di salvare il mondo come un eroe da cui nessuno si aspetta molto. Questo fardello viene messo sulle tue spalle quando il grande cavaliere del regno, Sir Lionstone, scompare, lasciandoti in possesso del suo famoso scudo, un vero e proprio strumento capace utilizzato per il combattimento e l'esplorazione. Dopo aver condiviso la scomparsa del tuo cavaliere con i reali locali, il Knighting (uno scudiero) si ritrova con il peso di sapere che il regno è a rischio, con molti imperturbabili da questo sviluppo, che lo induce a dimostrare il suo valore aiutando la gente del posto e guadagnandosi la loro fiducia e infine a salvare la terra dalla devastazione. È una trama piuttosto semplice da seguire, alimentata da stereotipi tipici e tropi narrativi, ma il tutto consegnato in un modo che ti fa divertire e coinvolgere, e abbastanza curioso da continuare ad andare avanti.

La verità è che la parte di The Knightling che susciterà di più il tuo interesse è il gameplay vero e proprio. Twirlbound ha progettato un sistema che incoraggia il giocatore ad affrontare il compito a portata di mano nel proprio modo creativo. Puoi combinare diverse azioni e tecniche insieme in combattimento per superare le varie minacce, la suite di movimento e le abilità sono progettate in modo tale che l'esplorazione sia divertente ed emozionante e gli enigmi ambientali hanno il giusto equilibrio tra difficoltà e facilità di comprensione. È un equilibrio che Twirlbound ha padroneggiato che rende il mondo di The Knightling una gioia da esplorare, un luogo in cui sarai effettivamente più interessato a vagare fuori dai sentieri battuti che a seguire la storia principale.

Cosa c'è in cima all'acquedotto? Fino a che punto posso scivolare senza interruzioni? Cosa succede quando rimbalzo su questi funghi luminosi? Quali segreti custodisce questa grotta? Cosa c'è dietro la porta che mi richiede di risolvere un puzzle che si muove con gli ingranaggi? Ci sono un sacco di motivi per trovare segreti ed enigmi per riempire il tuo tempo, oltre a sfide di movimento da padroneggiare, e queste sono solo alcune delle più grandi prelibatezze e tesori di The Knightling.

Ma detto questo, non è tutto rose e fiori. Ci sono vari elementi in questo gioco che non riescono a finire, o vengono utilizzati in misura tale da diventare noiosi. Per prima cosa, il sistema di aggiornamento e progressione non è particolarmente ispirato. Mentre esplori il mondo, troverai sfere luminose di Pride che sono effettivamente valuta che può essere utilizzata per sbloccare nuove abilità presso un venditore. Questo è abbinato alle risorse che vengono utilizzate per migliorare il tuo scudo, il che significa che non c'è molta progressione significativa momento per momento, poiché invece raccogli risorse e le spendi per una ricompensa in un'interazione tra consumatore e venditore.

Inoltre, il combattimento è un po' incostante. Per quanto eccellente e vario sia uno strumento come lo scudo, è molto lento e lento da usare e combattere gruppi di nemici non è francamente molto divertente poiché colpiscono più velocemente e più forte di te. Il combattimento manca anche di molta profondità di abilità per la maggior parte del gioco, poiché è necessario acquistare nuove abilità e mosse per espandere il proprio arsenale... Sarebbe anche un po' meno frustrante se la meccanica di attrazione caratteristica del gioco non fosse incorporata nel combattimento, poiché ci sono momenti in cui è necessario togliere l'armatura dai nemici per renderli vulnerabili. Può sembrare un'idea interessante, ma devi anche usare la stessa meccanica per aprire i forzieri, sradicare il cibo per curare, tirare le leve, l'elenco potrebbe continuare. Non sono un fan della meccanica perché è un evento quick-time in cui è necessario premere la giusta combinazione di input in rapida successione, e anche se va bene di tanto in tanto, doverlo fare centinaia di volte durante l'avventura è un enorme uso eccessivo della meccanica.

Questo si ricollega al punto originale dei "Zelda -like che hanno grandi idee ma non riescono a fare centro, come nel caso di The Knightling. Ci sono molte idee ed elementi davvero adorabili in questo gioco, tra cui la direzione artistica colorata e i personaggi stravaganti, ma ci sono anche alcune idee che sembrano poco cotte o abusate. Ci saranno anche alcuni che metteranno in discussione la mancanza di dialoghi doppiati per la maggior parte dei personaggi, e posso capire anche i motivi di questa critica, ma rispetto a come alcuni degli elementi più importanti del gameplay (che, sebbene funzionino fondamentalmente, sembrano un po' fuori posto in pratica), questo sembra un problema minore.

Per farla breve, The Knighting è un bel gioco d'azione e avventura con alcune idee ed elementi forti. C'è un sacco di carisma e qualità al centro di questo gioco, ed è abbastanza ampio e ricco da tenerti impegnato fino ai titoli di coda. Ma, e nonostante le sue somiglianze immediatamente evidenti nel gameplay, non aspettarti un gioco con quasi la stessa profondità meccanica né raffinatezza tecnica di quello di un progetto Zelda, poiché The Knightling non ha la stessa attenzione ai dettagli della serie che fino ad oggi si distingue come una delle migliori, se non la migliore, del genere.