The Knightling otterrà una Deluxe Edition che offre bonus extra in-game

In vista del lancio del gioco indie di azione e avventura alla fine di questo mese, lo sviluppatore Twirlbound e l'editore Saber Interactive hanno rivelato che The Knighting otterrà effettivamente un Deluxe Edition. Il pacchetto speciale per il gioco aggiungerà una manciata di cosmetici extra nel gioco, il tutto a un prezzo leggermente più alto.

In arrivo su PC, Xbox Series X/S e PS5 il 28 agosto, l'edizione standard che include esclusivamente il gioco sarà arricchita con i colori Deluxe Edition che includono anche colori speciali Golden e colori esotici Albamare per lo scudiero protagonista e il suo fidato strumento scudo. Uno speciale nastro lanterna è presente anche nel Deluxe Edition.

Per quanto riguarda i prezzi delle varie edizioni, potete vedere che qui sotto:



Edizione Standard - $ 29,99|£ 21,99|€ 29,99



Edizione Deluxe - $ 34,99|£ 25,99|€ 34,99



Dai un'occhiata all'ultimo trailer di The Knightling per vedere alcuni degli elementi Deluxe Edition.