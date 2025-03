The Knightling verrà lanciato su PC e console ad agosto

HQ

Proprio di recente, lo sviluppatore Twirlbound ha offerto una demo per il suo prossimo gioco di azione e avventura The Knightling, un piccolo assaggio del tutto più ampio di cui abbiamo anche avuto un assaggio prima del suo arrivo per condividere alcune impressioni e persino il gameplay con voi.

HQ

Per costruire su questo, ora lo sviluppatore è pronto a schiaffeggiare una data di uscita del gioco, impostando un grande debutto ad agosto che vedrà il lancio del gioco il 28 agosto. Questa notizia è stata accompagnata da un trailer della data di uscita, che potete trovare per intero qui sotto.

HQ

Quando arriverà, The Knightling verrà lanciato su PC, PS5, Xbox Series X/S e persino Nintendo Switch. Non c'è ancora una menzione diretta di una versione per Switch 2.

Effettuerai il check-out The Knightling in estate?