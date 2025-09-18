The Last Frontier promette un'azione fredda come la pietra nelle terre selvagge dell'Alaska

HQ

La piattaforma di streaming di Apple potrebbe non vantare il vasto catalogo di Netflix o HBO, ma pochi possono competere con essa per qualità costante. La sua prossima uscita importante sembra essere The Last Frontier, un thriller duro e glaciale della mente di The Blacklist Jon Bokenkamp. La serie di dieci episodi debutterà il 10 ottobre, debuttando con due episodi prima di lanciare una nuova puntata ogni venerdì fino al 5 dicembre.

The Last Frontier segue Frank Remnick (Clarke), l'unico maresciallo degli Stati Uniti a capo delle tranquille e aspre lande desolate dell'Alaska. La giurisdizione di Remnick viene sconvolta quando un aereo da trasporto carcerario si schianta nella remota natura selvaggia, liberando decine di detenuti violenti. Incaricato di proteggere la città che ha giurato di tenere al sicuro, inizia a sospettare che l'incidente non sia stato un incidente, ma il primo passo di un piano ben congegnato con implicazioni devastanti e di vasta portata.

Il trailer, della durata di poco meno di due minuti, offre esattamente ciò che i fan dei thriller grintosi bramano: bufere di neve, spari e tensione ad alto rischio. Pensa a True Detective che si scontra frontalmente con Con Air e avrai l'atmosfera. Jason Clarke guida il cast insieme a Dallas Goldtooth e Simone Kessell, promettendo una resa dei conti congelata che è puro intrattenimento con il fiato sospeso.