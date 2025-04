The Last of Us della HBO non andrà oltre i giochi

HQ

Considerando che stiamo ancora aspettando con impazienza di più dal mondo di The Last of Us in un formato di videogioco, e soprattutto considerando che la seconda stagione della serie HBO è in procinto di adattare The Last of Us: Part II del 2020, ti starai chiedendo se il dramma acclamato dalla critica alla fine supererà la serie di giochi e percorrerà la propria strada?

Parlando di questo con The Hollywood Reporter, il co-creatore Craig Mazin ha rivelato che non sarà assolutamente così, e che quando il dramma raggiungerà il gioco, sembrerà che si concluderà.

Mazin ha dichiarato: "Non ho intenzione di andare oltre il gioco. Lo dirò senza mezzi termini. Quindi, se la gente sta pensando: "Oh, questi tizi stanno pianificando la vecchia faccenda dell'accaparramento dei soldi..."

Ciò a cui Mazin lascia la porta aperta sono le storie spin-off, forse di un creatore diverso da lui. Spiega: "Fondamentalmente sto dando fuoco a un decennio della mia vita in rapida diminuzione per raccontare questa storia. Lo spettacolo è così difficile da realizzare. Deve avere una fine. Quindi non ho intenzione di andare oltre. Chissà che io conosca, potrebbe esserci uno spettacolo di Dunk and Egg The Last of Us che capita a qualcuno. Ma per me, l'unica domanda è: sarà un'altra stagione o ne richiederà altre due? Se questo può accadere tutto in un'altra stagione, fantastico. Se riteniamo che abbia senso dividerlo in due, allora lo faremo".

Osserva anche che, sebbene questa sia una possibilità, non è qualcosa che HBO sta perseguendo attivamente, poiché "sono molto rispettosi".

Ti piacerebbe vedere HBO continuare a esplorare il mondo di The Last of Us oltre a ciò che Naughty Dog produce?