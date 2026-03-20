The Last of Us ha scoperto chi interpreta Lev e Yara nella terza stagione

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Sapevamo che la terza stagione di The Last of Us avrebbe richiesto diversi nuovi attori a unirsi alla serie, ma la maggior parte delle aggiunte principali è già stata completata. Qualche giorno fa, abbiamo saputo che Patrick Wilson interpreterà il padre di Abby, e ora conosciamo gli attori per altri due personaggi chiave. Uno di questi è anche piuttosto controverso.

Perché Deadline rivela che Michelle Mao (Bridgerton) e Kyriana Kratter (Star Wars: Skeleton Crew) interpreteranno Yara e Lev nella terza stagione di The Last of Us.

Ciò che rende questa situazione controversa è che Lev è un ragazzo transgender sia in The Last of Us: Part II che nella serie, mentre Kyriana Kratter no. Probabilmente è uno dei motivi per cui Deadline chiarisce che HBO "ha organizzato un casting inclusivo per Lev, con giovani attori di diversi background che hanno fatto audizioni", affrontando le potenziali accuse di paura persino di considerare di scegliere qualcuno che sia davvero transgender per il ruolo.