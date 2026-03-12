the legend of california, il nuovo gioco di Jeff Kaplan, pubblica il suo primo trailer

I grandi creatori di videogiochi hanno sempre nuove idee che vogliono dare vita. Purtroppo, non sempre riescono a realizzare la loro visione, e altri fattori come gli interessi dell'azienda che paga i loro stipendi o differenze creative tra i membri del team fanno sì che noi, i giocatori, possiamo vedere solo una piccola parte delle idee degli sviluppatori.

Tuttavia, oggi siamo fortunati perché il nuovo gioco di Jeff Kaplan, co-creatore di Overwatch, ha pubblicato un trailer sull'account ufficiale dello studio, Kitsugiyama. Il nome di questo gioco è the legend of california , ed è uno sparatutto in prima persona ambientato durante l'era della corsa all'oro, come puoi immaginare, in California, che può essere giocato sia in solitaria che in cooperazione con amici.

Il trailer del gioco, che potete guardare qui sotto, mette in risalto i suoi splendidi paesaggi, con grafica che ricorda Red Dead Redemption e momenti ricchi di azione, anche se esplorazione e raccolta sono anch'essi elementi chiave del gioco.

HQ

Se vuoi saperne di più sul gioco, puoi aggiungerlo alla tua lista dei desideri su Steam qui, dove puoi anche vedere la descrizione del gioco: "Esplora, raccogli, crea, costruisci, caccia e combatti attraverso una vasta frontiera selvaggia. Che tu scelga di viaggiare da solo o di collaborare con amici, la tua missione su quest'isola mitica non è solo sopravvivere, ma prosperare."

Vuoi provare the legend of california ?