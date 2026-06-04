The Legend of Vox Machina cast rivela quali momenti di Critical Role avrebbero voluto vedere animati

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The Legend of Vox Machina adatta l'epica prima campagna di Critical Role, una serie di D&D in cui il DM Matt Mercer guida un gruppo dei suoi amici doppiatori attraverso missioni di pericolo e avventure audaci. La versione animata della campagna deve ridurre molto il grasso, dato che le sessioni di D&D sono lunghe e se tutto fosse stato adattato, non vedremmo mai la fine di un arco narrativo, figuriamoci della serie nel suo insieme.

Anche se ci sono molti momenti che forse è meglio lasciare da parte in sala di montaggio, abbiamo chiesto al cast di The Legend of Vox Machina se ci fossero episodi o momenti che avrebbero voluto vedere animati per la serie.

"Mi è piaciuto molto l'episodio del pub crawl che abbiamo fatto dalla campagna originale, ma penso che non si sarebbe tradotto bene perché si basava davvero su quanto Matt Mercer fosse frustrato nel dover inventare un sacco di pub, che era tutto ciò che volevo vedere era vederlo dover lentamente inventare un sacco di nomi per i pub, disse Taliesin Jaffe, la voce di Percy.

"Non mi sarei arrabbiato se Vox Machina avesse dovuto travestirsi da mucche per un momento," ha aggiunto Liam O'Brien, attore di Vax e poi Laura Bailey, attore di Vex, che ha aggiunto: "Mi sarebbe piaciuto vedere Keyleth diventare davvero un pesce rosso. Ma di nuovo, certi momenti non si traducono allo stesso modo."

Sam Riegel non voleva rovinare nulla della quarta stagione, ma ha detto che avrebbe voluto che ci fosse spazio per una certa "scena del vomito" che coinvolge il suo secondo personaggio, Taryon Darrington, doppiato da Wayne Brady nella serie.

Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per maggiori dettagli sulla Stagione 4 The Legend of Vox Machina: