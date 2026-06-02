The Legend of Vox Machina Il cast ha mantenuto le proprie radici da tavolo per registrare la serie

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Il cast di The Legend of Vox Machina è un po' diverso da molti altri show animati. I pilastri del cast, ovvero Laura Bailey, Liam O'Brien, Travis Willingham, Ashley Johnson, Matt Mercer, Sam Riegel, Taliesin Jaffe e Marisha Ray, si conoscevano da anni prima, interpretando una versione più lunga di quello che sarebbe diventato The Legend of Vox Machina in una diretta di D&D.

Adattando la loro amata campagna di D&D in un formato animato, il cast ci ha detto che avevano alcune particolarità per mantenere viva l'atmosfera dello show originale. Amazon Prime Video è stata una grande collaboratrice in questo senso, dice Matt Mercer, con Travis Willingham che ha aggiunto che il cast ha deciso, proprio come nello show, di registrare tutti insieme in una stanza.

"Fuori dal COVID, richiedevamo che fossimo tutti nella stessa stanza a registrare contemporaneamente. Anche quando eravamo, sai, in una posizione remota, eravamo tutti in una grande sessione di registrazione solo per poterci ascoltare, rispondere, assicurarci che qualsiasi cosa emergesse in quel momento potesse emergere e almeno, sai, essere presa in considerazione," spiegò Willingham.

"Ma questa è la genesi di tutto questo, è che, sai, registriamo insieme, registriamo gli altri personaggi, i personaggi secondari, gli NPC, i cattivi, chiunque non abbia ancora avuto modo di registrare, possiamo provare a fare voci pazze," Willingham ha proseguito, aggiungendo che Matt Mercer fa ancora molte voci, come faceva come Dungeon Master della prima campagna, anche se pensa di aggiungere solo la sua voce come sostituto per il momento.

Dai un'occhiata all'intervista completa qui sotto per maggiori dettagli del cast di The Legend of Vox Machina su tutto ciò che riguarda la quarta stagione: