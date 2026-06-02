The Legend of Vox Machina: Stagione 4

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Fin dai primi cinque minuti del suo episodio pilota nel 2022, The Legend of Vox Machina ha reso chiarissimo che si proponeva di creare un'epica fantasia diversa. A modo loro. La banda di mercenari e improbabili eroi ha affrontato ogni tipo di nemico, cospirazione e villain durante i loro viaggi nel mondo di Exandria, a tal punto che, all'inizio di questa quarta stagione, il gruppo sembrava aver raggiunto assolutamente tutto. Dopo aver sconfitto i draghi del Conclave Cromatico che quasi distrusse il mondo nella prima parte della serie, Vox Machina ora affronta la pace e la ricerca dei propri obiettivi individuali, piuttosto che quelli del gruppo.

E questo è importante perché il tono che troviamo in Vox Machina è quello di un gruppo disperso e frammentato che, un anno dopo la sconfitta dei draghi, vive in relativa pace. Percy e Vex conducono una vita di lusso nella loro villa a White Rock, mentre Vax e Keileth viaggiano per il mondo concludendo le prove per completare il rituale Aramenté e culminare nell'ascesa di Kiki a Voce della Tempesta del suo popolo Ashari, mentre il ladro sente che la sua fine è a causa della strana condizione di cui soffre, si sta avvicinando sempre di più. Grog e Pike affogano noia e dolore in taverna dopo taverna, incerti su cosa fare, mentre Scanlan è disperso insieme a sua figlia, con poco desiderio di tornare alla vita di rischio che conduceva con gli altri. È tempo di svelare le trame e anche di iniziare i capitoli finali in preparazione alla conclusione dell'avventura.

Vox Machina non poteva restare separata a lungo, e ora una nuova minaccia—molto più pericolosa e meno tangibile—incombe su tutto il mondo. Il Culto della Verità, che venera un essere noto come Il Sussurrante, sta gradualmente prendendo il controllo delle menti vulnerabili degli abitanti di Exandria. I suoi seguaci, inoltre, sembrano impregnati di una strana magia che impedisce loro di morire, per quanto gravi siano le ferite, e il gruppo è davvero alle spalle al muro qui. Ci sono perdite, ci sono lacrime, e c'è una reale sensazione che questa volta potrebbe non andare esattamente come le creature (come sono chiamate le sessioni di Critical Role), perché il modo migliore per incoraggiare tutti a guardare questa brillante serie animata è che hanno deciso di reinventare alcune trame in modo diverso. Questo mi porta a un paio di momenti che mi hanno tolto il fiato.

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La quarta stagione di Vox Machina segna l'inizio di una fine che arriverà (è più che confermato) in una quinta stagione che Critical Role sta già produndo. Il terzo lotto di episodi, nonostante abbia fatto un salto in termini di ambizione e qualità dell'animazione (e abbia alzato ancora una volta l'asticella), ha deluso alcuni a causa della confusione delle trame e del finale poco entusiasmante. Ma dobbiamo tenere presente che è davvero difficile tradurre un'esperienza di gioco di ruolo da tavolo come il gioco originale Dungeons and Dragons di Critical Role in Vox Machina, che rappresenta poco più del 10% della sua durata in episodi animati. Non è sempre possibile mantenere tutto sullo schermo, né si può ignorare la necessità di fornire contesto a un mondo sconosciuto allo spettatore comune. Tuttavia, mentre nelle stagioni precedenti le trame erano allungate, questa quarta ha adottato un approccio più lento e molto più mirato, spostando il peso narrativo del mondo direttamente sui personaggi.

Tutti i membri dei Vox Machina hanno molto più spazio sullo schermo da soli, tranne Scanlan, che appare a malapena in un paio di episodi della trama principale, ma il cui ruolo viene preso in carico dal affascinante Taryon Darrington, un nuovo membro del gruppo. Sebbene nel gioco da tavolo originale questo personaggio fosse interpretato da Sam Riegel, qui il ruolo è stato affidato al cinque vincitore di un Emmy Wayne Brady, che ha reso il personaggio proprio. E dopo un paio di episodi, è come se l'artificiere narcisista e ingenuo fosse sempre stato lì con gli altri. Maggiore importanza è stata data anche ai membri che in precedenza avevano ceduto la ribalta ad altri. Ad esempio, Vex e Percy ora sono meno al comando, e sono le storie di Grog, Keleth, Vax e soprattutto Pike a guidare la narrazione.

Il doppiaggio non è l'unica cosa che spicca in questa stagione; mentre Brady nei panni di Taryon è un punto forte, anche Andy Serkis nel suo ruolo merita di essere menzionato, diventando subito uno dei miei personaggi preferiti. Ci sono anche momenti, specialmente nell'episodio finale quando si sviluppa il climax, in cui la colonna sonora di Neil Acree brilla ancora una volta in tutto il suo splendore e, naturalmente, le sequenze d'azione sono state perfezionate per creare scene davvero impressionanti in cui la CGI è irreprensibile. Questo è D&D al suo meglio, e i personaggi si comportano di conseguenza. Avendo finito di guardare i dodici episodi di questa penultima stagione, posso solo contare i giorni che mancano al finale di stagione per dare un finale adeguato e una pausa a questi personaggi che hanno dato tanto alla televisione, e i cui eredi spirituali in The Mighty Nein hanno ancora molta strada da fare per portare la serie a queste vette di successo.

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