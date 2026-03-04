The Legend of Vox Machina torna a Prime Video questo giugno

HQ

Buone notizie, fan di Critical Role! Prime Video ha rivelato la data ufficiale di anteprima della quarta stagione di The Legend of Vox Machina, che debutterà già quest'estate. La serie animata tornerà per un altro giro di episodi nei prossimi mesi, poiché l'avventura continuerà già dal 3 giugno 2026.

Non abbiamo ancora sentito di più sulla sinossi della trama di questa prossima serie di episodi e, allo stesso modo, non è ancora uscito un trailer per anticipare cosa verrà esplorato nella quarta stagione, ma c'è un brevissimo teaser condiviso sui social media che potete vedere qui sotto.

Tornerai a sintonizzarti su The Legend of Vox Machina questo giugno?