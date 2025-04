The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch 2 Edition non include il DLC The Champions Ballad

HQ

È chiaro che Nintendo sta aprendo leggermente il rubinetto delle informazioni su alcuni dei problemi relativi ai titoli Switch 1 che verranno aggiornati su Nintendo Switch 2, tramite le cosiddette edizioni Switch 2. All'inizio di oggi abbiamo segnalato che queste nuove edizioni includeranno sia il gioco in questione che il contenuto di questa versione aggiornata interamente sulla cartuccia, senza bisogno di download aggiuntivi. E mentre questo è ottimo per i giocatori alle prime armi (o per i riproduttori) di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sembra che non tutto il contenuto sarà presente sulla cartuccia piccola.

È il DLC della storia The Champions Ballad, che ha aggiunto qualche ora in più al gioco e che rimarrà come contenuto scaricabile sia su Switch 1 che su Switch 2, secondo Nintendosoup. Non è troppo sorprendente, anche se sarebbe stato fantastico avere tutti i contenuti di quello che molti considerano ancora il miglior gioco di sempre su supporti fisici da conservare per l'eternità.

Hai giocato al DLC Breath of the Wild e cosa ne pensi?