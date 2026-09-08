The Legend of Zelda film finalmente ha un titolo ufficiale

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Nintendo ha appena concluso lo streaming di The Legend of Zelda, dove ha presentato il prossimo remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, con gameplay, data di uscita e molte altre informazioni.

Ma oggi ci sono state anche altre notizie su The Legend of Zelda, incluse alcune sul prossimo film. Il titolo ufficiale è stato rivelato e dobbiamo dire che è semplice e non particolarmente difficile da ricordare. Nintendo e Sony hanno scelto di chiamarlo... The Legend of Zelda, come dice Shigeru Miyamoto: "Una volta che vedrai il film, capirai perché non ha un sottotitolo."

Per quanto riguarda la motivazione di questo nome semplice, Miyamoto ha anche anticipato che avrà una miscela di concetti, dato che è una storia completamente originale e non cercherà di adattare un solo gioco principale di The Legend of Zelda. Il celebre sviluppatore giapponese ha anche accennato al ruolo della Triforza, il che significa che abbiamo ancora molto su cui speculare.

La data di anteprima è fissata per il 30 aprile e, con così poco tempo rimasto, probabilmente non dovremo aspettare molto per il primo teaser trailer.