The Legend of Zelda ha ufficialmente concluso le riprese

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Non è passato nemmeno un anno dal fatto che The Legend of Zelda Movie abbia appena fatto una visita cinematografica vicino a noi, eppure sembra già che gran parte del lavoro da fare sul film sia già stata fatta. Gli ultimi rapporti di CinemaCon affermano che Sony Pictures ha rivelato che le riprese sono ufficialmente terminate per The Legend of Zelda Movie.

Questo è stato notato per primo da IGN, e sembra che oltre al titolo, non ci siano molti altri dettagli pronti da condividere sul film. Questo non significa che il film di The Legend of Zelda sia pronto per uscire domani, dato che ovviamente ci sarà lavoro di post-produzione, e a giudicare da questo calendario, ce ne saranno molti.

Molto di The Legend of Zelda Movie rimane misterioso per noi. Sappiamo che vedremo Link e Zelda, e sembra da recenti speculazioni che Dichen Lachman sia atteso per interpretare Impa. Tuttavia, la maggior parte della trama del film è attualmente tenuta nascosta. C'è una lunga timeline di Zelda da esplorare, quindi dovremo vedere cosa ha ispirato esattamente i creatori del film.

Una cosa che sappiamo è che questo film cercherà di creare un senso molto reale di immersione nel suo mondo fantastico. È stato girato in Nuova Zelanda, lo stesso paese dove sono stati girati i film de Il Signore degli Anelli, quindi è possibile che otterremo un livello simile di riprese e paesaggi mozzafiato. Con le riprese completate, speriamo di poter vedere un trailer prima della fine dell'anno.