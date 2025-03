The Legend of Zelda Movie in uscita tra due anni

HQ

Naturalmente, il lancio dell'app Nintendo Today! per iOS e Android, svelata ieri da Shigeru Miyamoto al termine del Nintendo Direct, ha già iniziato a far parlare di sé. Perché oltre ad alcuni bei concept art per Pikmin, la società ha anche rilasciato tramite l'app la data di uscita di The Legend of Zelda Movie, che è co-prodotto con Sony Motion Pictures Group e che aveva precedentemente confermato sarebbe arrivato sugli schermi prima della fine del decennio. Ora possiamo smettere di speculare sulle date.

Nintendo ci ha informato con un'immagine che The Legend of Zelda Movie uscirà il 26 marzo 2027. Può sembrare molto lontano, ma ricordiamoci che anche The Super Mario Bros. Movie è stato annunciato con una tempistica simile.

Quindi, sappiamo già che tra due anni esatti ci metteremo in fila al cinema più vicino per vivere l'evento che aspettavamo da decenni: un adattamento cinematografico della storia di Link e Zelda. Quale di loro, che fa ancora parte della leggenda...