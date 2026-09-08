The Legend of Zelda: Ocarina of Time Tema principale del remake ora disponibile con Nintendo Musica

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Finalmente abbiamo avuto la possibilità di vedere il fantastico remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, e sappiamo anche quando uscirà. Se, come noi, fatate fatica a non pensare a quanto sarà divertente avventurarsi di nuovo in questo classico, Nintendo ha ora trovato qualcosa per aiutarci.

Hanno pubblicato quella che chiamano una "Special Release" tramite la loro app Nintendo Music, ed è niente meno che la title track del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Se sei abbonato a Switch Online, basta aprire l'app Nintendo Music e iniziare a giocarci (consigliamo di ripeterla, vale la pena ascoltarla più e più volte!).